Инвестор "Октагон-Аутдор" прогнозирует международный скандал, если у компании отберут собственность

Инвестор крупного оператора наружной рекламы "Октагон-Аутдор" прогнозирует международный скандал в случае, если решением СНБО без суда у иностранного инвестора будет отобрана его собственность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление европейского инвестора и владельца компании Йозефа Ондерки в интервью "Обозревателю".

Как известно, ранее руководители компании опровергли заявления СБУ о работе на оккупированных территориях и заявили, что наоборот, "с 2014 года провели много рекламных кампаний против оккупантов".

Гендиректор компании Александр Диденко отметил, что фотографии с сепаратистской рекламой, которые СБУ приписывают компании "Октагон-Аутдор", "не заносились в систему человеком. Они были "залиты" с помощью специальной программы, которую внедрили в нашу сеть. Выводы экспертизы у нас есть, мы готовы их обнародовать".

В интервью руководители "Октагон-Аутдор" рассказали о том, что причиной рейдерской атаки может быть желание получить контроль над оператором, который нужен во время выборов. "Представьте себе: получить 4600 плоскостей! Кто это делает? Спросите у себя, может запустить такую сложную машину как СБУ для давления на частную компанию - и получите ответ", - добавляют в компании.

Гендиректор Андрей Диденко предполагает, что компанию "ведут под санкции СНБО".

"Самое страшное - в том, что мы можем не дождаться суда. Ведь в случае введения против нас санкций СНБО нашу компанию передадут под управление АРМА. И где гарантии, что через несколько месяцев там ни заявят, что это очень невыгодно, что государство несет убытки - и не предложат продать компанию? Кому ее продадут? За какую цену? Но это будет международный скандал - если без суда и без доказательств отобрать у иностранного инвестора его собственность", - говорит владелец компании Йозеф Ондерка.

Бизнесмен также заявил, что много лет убеждал коллег по бизнесу инвестировать в Украину, а нынешняя ситуация "будет работать против Украины".

"Эту ситуацию знают за пределами Украины. Мы обратились с заявлениями в МИД Чехии, в чешский парламент, я встречался с послом Чехии в Украине ... И это не очень хорошо скажется на инвестиционном климате Украины, к сожалению. В Чехии и ЕС люди просят фактаж, задают вопросы, пытаются разобраться. Например, МИД Чехии вызывает украинского посла, чтобы он объяснил, что происходит ... От украинских государственных структур реакции пока нет", - подчеркнул Йозеф Ондерка.

Инвестор также добавил, что "Октагон-Аутдор" продолжит активную кампанию в свою защиту и в Украине, и на международном уровне.

"Мы уже начали получать поддержку за рубежом. Там уже готовится ряд шагов в нашу поддержку - не только в Чехии, но и в ЕС. Потому что там тоже есть люди, которые отвечают за расширение Евросоюза... К сожалению, вся эта ситуация может иметь негативные последствия для инвестиционного климата и вообще восприятия Украины в глазах Запада... Власть должна как можно скорее провести расследование, выяснить, что на самом деле происходило - и закрыть это дело", - считает инвестор.