Енергетика і медицина. Оксфорд призначить стипендії фахівцям з відновлення України

В Оксфордському університеті запроваджують нову схему навчання у магістратурі для біженців з України, яка діятиме у 2023/24 навчальному році.

Програма стипендій стане можливою завдяки пожертві у розмірі 602 550 фунтів стерлінгів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

Фонд XTX Markets' Academies Sanctuaries співпрацює з університетом, щоб забезпечити місця до 18 студентів. Зазначається, що проект є продовженням іншого - навчання 26 українців у цьому році.

Схему стипендій для біженців з України 2022/23 університет разом з коледжами запустив у травні. Ті студенти прибули на навчання у жовтні.

Університет заявив, що програма 2023/24 буде спрямована на "відновлення кращого" в Україні, щоб науковці могли повернутися та зробити внесок у відбудову своєї країни знаннями отриманими протягом року в Оксфорді.

Із цією метою стипендії будуть зосереджені на курсах, включаючи університетський ступінь магістра з енергетичних систем і магістра з прикладної цифрової охорони здоров’я.

"Ця програма буде зосереджена на підтримці студентів, які можуть допомогти Україні відновити краще, в даному випадку шляхом надання однорічних магістерських курсів у сферах, які мають вирішальне значення для реконструкції, включаючи енергетичні системи, медицину та науку", - сказав Саймон Койл, голова відділу благодійності XTX Markets.

Початкову програму розробив професор українського походження Ліонел Тарасенко, президент коледжу Рубен. За його словами, програма 2022/23 була надзвичайним зусиллям і що пожертвування XTX Markets є "першим кроком до того, щоб зробити схему стійкою в той час, коли всі університети стикаються з серйозними фінансовими проблемами".

Учасники першої магістерської програми для українських біженців отримали стипендію в розмірі приблизно 9000 євро, житло і харчування безплатно.

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