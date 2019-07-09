Окружные войны: где пройдут самые интересные схватки за мажоритарные мандаты в Раду

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Верховная рада не успела принять избирательный кодекс до старта предвыборной кампании. Потому в этом году досрочные парламентские выборы пройдут по старым правилам, когда половину депутатского корпуса изберут по мажоритарным округам, половину – по партийным спискам.

От выборов к выборам многие мажоритарные округа "радуют" избирателей и наблюдателей агрессивным противостоянием кандидатов: раздачей "гречки", битвой компроматов и наличием множества "клонов". Скоротечность кампании в этом году делает борьбу особенно жесткой. Какие округа наверняка запомнятся украинцам на этих выборах – в материале РБК-Украина.

На прифронтовом Донбассе процент поддержки бывших "регионалов" и их сателлитов остается стабильно высоким. Новичкам на здешних округах обычно практически нереально бороться с местными "феодалами" за депутатские мандаты. Но результаты президентских выборов подтвердили запрос избирателей на замену привычных элит "новыми лицами". Социологи подтверждают, что неизвестный кандидат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" имеет практически на любом округе высокий стартовый рейтинг. Потому исход мажоритарной гонки может быть весьма непредсказуем для "хозяев региона".

Округ №47. Славянск, Донецкая область

На округе №47 с центром в городе Славянск основная борьба развернется между "регионалами" из разных лагерей. Здесь снова попробует получить мандат Юрий Солод – муж Натальи Королевской, при поддержке "Оппозиционной платформы – За життя" (ОПЗЖ). На пятилетие освобождения Славянска в начале июля в город приехала целая делегация от этой политсилы во главе с Юрием Бойко.

Экс-мэр города Неля Штепа, которую судят по обвинению в сепаратизме, получила 74 номер в списке ОПЗЖ, но пообещала горожанам, что снова будет баллотироваться на пост городского главы.

Кампания Юрия Солода уже запомнилась лозунгом "Восстановим отношения с Россией – вернем мир на Донбасс". Суд признал такую агитацию допустимой. К слову, подобной риторикой наполнена вся программа ОПЗЖ, о чем ранее писало РБК-Украина.

Конкуренцию Солоду в Славянске составит еще один действующий нардеп Олег Недава ("Наш край"), которого связывают с Юрием Иванющенко, влиятельным соратником экс-президента Виктора Януковича. Пять лет назад Недава был избран в Раду в Енакиево на округе №53, который сейчас находится на неподконтрольной территории, и вошел во фракцию БПП. Этот кандидат обещает избирателю мир, низкие тарифы, борьбу за экологию и выступает против педофилов.

Его фамилия стала широко известна после голосования Рады за реинтеграцию Донбасса. Тогда жена генпрокурора Ирина Луценко призывала Недаву "вынести козла нафиг", имея в виду "свободовца" Юрия Левченко, который пытался заблокировать трибуну.

Наталья Королевская с мужем Юрием Солодом (slavdelo.dn.ua.jpg)

Мандат от Славянска также пробует добыть действующий мэр Вадим Лях при поддержке "Оппозиционного блока". Сам кандидат не скрывает, что близок к политику Борису Колесникову, который и предложил ему баллотироваться в Раду. В интервью местной прессе Лях жалуется, что в его фракции в горсовете наметился раскол по линии "Оппоблок" – ОПЗЖ. Очевидно, подобным образом обстоят дела и с электоратом экс-"регионалов".

Потому некоторые шансы на избрание появляются у кандидата от "Слуги народа" Василия Патлачука. Доцент Национальной академии фискальной службы уже трижды пробовал свои силы на парламентских выборах, дважды выдвигаясь по списку Компартии. Патлачук также до сих возглавляет партию "Дети войны". Добавить рейтинга ему может недавний бесплатный концерт "95 квартала" в Славянске. Перед входом на фестиваль стоял баннер президентской партии с фамилией Патлачука.

Округ №49. Дружковка, Донецкая область

Партия "Слуга народа" выставила в Донецкой области малоизвестных кандидатов, за исключением 49 округа, куда входят Дружковка, Константиновка, а также Покровский и Константиновский районы. От СН здесь баллотируется уроженец Донецка, известный комик, участник КВН, телеведущий и актер Сергей Сивохо. "Мне уже стало не смешно", – так Сивохо объяснил, почему согласился на предложение идти в парламент. Сейчас по округу ездит брендированный автобус кандидата, сам он снимает ролики о своей встрече с местными участниками "Лиги смеха", походе на рынок и общении с избирателями.

Главным конкурентом Сивохо, безусловно, будет соратник Рината Ахметова Борис Колесников, которого в "Оппозиционном блоке" называют своим кандидатом в будущие премьеры. Действующим депутатом от этого округа является Денис Омельянович - партнер Колесникова по пищевому бизнесу, который на этот раз в Раду решил не баллотироваться.

После того, как переговоры "Оппоблока" и "Оппозиционной платформы – "За життя" об объединении провалились, большинство представителей ОБ рискнули и пошли на выборы в партийном списке, тогда как Колесников и другой тяжеловес-оппоблоковец Вадим Новинский решили баллотироваться по мажоритарке.

Бывшие соратники по Партии регионов - Юрий Бойко (ОПЗЖ), Александр Вилкул и Борис Колесников (оба "Оппоблок"), оказались в конкурирующих политических силах (УНИАН)

Свою кампанию в округе, где расположены его некоторые бизнес-активы, Колесников ведет достаточно давно и весьма традиционными методами: критикует власть, организовывает массовые мероприятия для молодежи, инициирует строительство православного храма в местном селе, отправляет студентов на учебу за рубеж, различную активность проявляет и его благотворительный фонд.

Третий фаворит, также обладающий административным ресурсом в округе – бессменный мэр Дружковки с 2006 года Валерий Гнатенко, выдвинутый популярной в регионе партией "Оппозиционная платформа – "За життя". Гнатенко принимал активное участие в событиях весны 2014 года на Донбассе, пугал жителей города "бандеровским беспределом" и публично призывал к проведению сепаратистского "референдума". Из-за этого СБУ в 2015 году возбудило против него уголовное дело по обвинениям в сепаратизме, но собрать необходимые доказательства так и не смогло.

Округ №51. Зайцево, Донецкая область

Поселок Зайцево расположен фактически на линии разграничения, его часть находится под контролем боевиков так называемой "ДНР". За несколько километров расположена оккупированная Горловка, рядом – пункт пропуска через линию разграничения "Майорск". В 2014 году выборы в горловском округе №51 не состоялись, а этим летом границы округа сузились фактически до двух избирательных участков в Зайцево. По данным ЦИК, тут проживает свыше 2,7 тысяч избирателей. На деле же их точное количество установить невозможно. Для победы будущему нардепу достаточно набрать в Зайцево тысячу голосов.

Учитывая небольшие размеры округа, избирательная кампания обойдется кандидатам в сравнительно скромную сумму. Всего здесь набралось 26 претендентов на мандат – грубо говоря, по кандидату на каждую сотню жителей. Один их претендентов на проход в Раду – бывший поселковый глава, а ныне руководитель военно-гражданской администрации Владимир Весёлкин. Он стал известен за границами Зайцево после того, как обвинил бывшего главу области Павла Жебривского в коррупции и торговле с боевиками.

Конкуренцию ему составят два действующих народных депутата. Одна из них – Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке теракта в правительственном квартале столицы. Весной суд выпустил ее из-под стражи, а заседания по делу приостановлены до 27 августа по причине "агитационных поездок подозреваемой в Донецкую область". Второй конкурент из действующих депутатов – Наталья Веселова. Она прошла в парламент по списку партии "Самопомич", представляя волонтерский блок батальона "Донбасс". В 2017 году ее исключили из фракции за поддержку законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий. На досрочных выборах этим летом Веселова баллотируется по мажоритарке от "Силы людей".

Надежда Савченко попробует получить мандат в Раду на округе в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Оппозиционная платформа – За життя" поддержала на 51-м округе бизнесмена Андрея Алешу. Он возглавляет финансово-промышленную корпорацию DMS, был помощником экс-"регионала" Сергея Мошака. Алешу называют близким соратником Александра Януковича. Два года назад полиция провела обыски в его офисе по делу о финансировании терроризма. Найденные документы якобы указывают на вывод денег "Укрзализныци" на неподконтрольные территории. "Слуга народа" против него выставила 25-летнего предпринимателя Дмитрия Радченко. На сайте партии сказано, что он организовывает проекты школы "Оксфорд класс".

Округ №105. Счастье, Луганская область

Из-за активных боевых действий парламентские выборы в 2014 году в этом округе вообще не проводились. Сейчас под контролем Украины находится небольшая часть округа – город Счастье с окрестностями. Несмотря на то, что здесь все еще неспокойно, выборы решили провести. И 21 июля откроются лишь 6 избирательных участков, к которым приписаны чуть более девяти тысяч избирателей.

Кандидатов по округу, напротив, очень много – 33 человека. Главный претендент на мандат по этому округу – младший брат одного из лидеров "Оппозиционной платформы – "За життя" Виктора Медведчука Сергей Медведчук. Во времена Леонида Кучмы Сергей Медведчук руководил львовскими налоговиками, потом занимал пост первого замглавы Государственной налоговой службы, после чего ушел в бизнес и, в отличие от брата, не вел общественно-политической деятельности. В ЦИК он зарегистрировался как президент ООО "Керамбуд". Согласно данным аналитической системы YouControl, Медведчук является бенефициаром еще нескольких предприятий.

Возможно, небольшой по размерам округ станет местом выяснения отношений между "Оппоплатформой" и их прямыми конкурентами из "Оппоблока". Чтобы поддержать Медведчука-младшего, в Счастье лично приехал лидер "Оппоплатформы" Юрий Бойко. От ОБ тут баллотируется проживающая под Киевом менеджер "ДТЭК Энерго" Виктория Гриб. Ключевой для функционирования Счастья объект – Луганская ТЭС, как раз входит в структуру принадлежащей Ринату Ахметову компании "ДТЭК". Интересно, что в округе баллотируется сотрудник самой Луганской ТЭС Виталий Прилипа, но он идет от партии "Сила людей".

Вмешаться в борьбу на округе имеют некоторые шансы и самовыдвиженец, замглавы Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Иваненко, а также кандидат от пропрезидентской "Слуги народа" Геннадий Кобзарь, руководящий фермерским хозяйством "Тополек".

Округ №94. Обухов, Киевская область

94-ой округ на Киевщине за две недели до голосования уже утвердился в роли "самого скандального" на грядущих выборах. Этот округ задолго и планомерно "засевал" влиятельный нардеп от БПП, армейский товарищ президента Петра Порошенко и фигурант многочисленных скандалов Игорь Кононенко. Наблюдатели еще год назад фиксировали креативную "гречку" от этого кандидата: именной торт на день села и шампуни с полотенцами для медсестер. Действующий депутат от 94-го округа "фронтовик" Виктор Романюк даже обратился к правоохранителям с требованием расследовать подкуп избирателей, однако видимых результатов расследование не дало.

Подпортил рейтинг Кононенко и скандал с главой Васильковского райсовета Натальей Баласинович. После того, как стало известно, что чиновница получила 30 номер в списке "Европейской солидарности", в сети появился ряд компрометирующих видео, на которых женщина оскорбляет людей матерной бранью и плюется. Журналист Александр Дубинский в эфире своей программы "Гроши" заявил, что Баласинович – протеже Кононенко. После скандала ее исключили из партийного списка. Дубинский работает телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского и баллотируется по 94-му округу от "Слуги народа". Он не скрывает, что главная цель его выдвижения – не позволить Кононенко снова получить депутатский мандат.

Игорь Кононенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ситуация в Обухове во многом напоминает избирательную кампанию на 205 округе три года назад. Тогда близкий соратник Коломойского – Геннадий Корбан, вступил в схватку с Сергеем Березенко – главой Госуправления делам при Порошенко. Те выборы запомнились большим количеством "чернухи", подкупом избирателей и силовыми акциями против оппонентов. Хотя на 94-ом округе в этот раз есть и свое ноу-хау – битва клонов. В выборах тут участвуют уже четыре Дубинских и три Кононенко, не считая кандидата с фамилией Кононко. Кроме того, против журналиста Дубинского идут его коллеги-расследователи Жан Новосельцев и Евгений Куксин.

В гонку на 94-ом округе включились еще два действующих нардепа: уже упомянутый Виктор Романюк и Игорь Мосийчук. Бывший соратник Олега Ляшко противопоставляет себя "либералам" Кононенко и Дубинскому, в том числе спекулируя на теме ЛГБТ. На днях в сети появилось видео, на котором старшеклассницы в центре Обухова агитируют за Мосийчука. Девушки танцевали и выкрикивали "Мосийчук – наш кандидат", "Мося – мы за тебя, ты – наш кандидат". Бывший радикал назвал эту акцию провокацией со стороны оппонентов и пообещал ответить, уточнив, что у него "хорошая фантазия".

Округ №116. Львов

Среди фаворитов на этом львовской округе есть три кандидата, которые профильно занимаются гуманитарными вопросами. Это глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, бывший журналист и медиа-менеджер Николай Княжицкий, попавший в Раду по спискам "Народного фронта", а теперь выдвинутый "Европейской солидарностью", первый замглавы того же комитета Ирина Подоляк от "Самопомочи" и скандально известный языковед, "свободовка" Ирина Фарион.

Если в большинстве регионов Украины выдвижение от "Слуги народа" может дать любому кандидату неслабый электоральный бонус, во Львове ситуация другая: во втором туре президентских выборов Петр Порошенко в 116 округе набрал более 70% голосов, тогда как Зеленский - лишь около 27%, что потенциально повышает шансы Княжицкого. В свою очередь, Подоляк в 2014 году уже побеждала на этом округе. Согласно данным мониторинга движения "Чесно", она вошла в топ-25 самых добродетельных нардепов восьмого созыва Рады.

Княжицкий вместе с Подоляк были соавторами закона о языке, принятого Радой сразу после второго тура президентских выборов и ставшего одной из главных фишек кампании Порошенко. Этот закон из-за его недостаточной радикальности стал мишенью критики со стороны Ирины Фарион, которая назвала его "облегченной версией языкового закона Кивалова-Колесниченко". В 2014 году Фарион заняла на выборах по 116 округу третье место, после чего назвала не поддержавших ее избирателей "рабами" (в 2012-ом "свободовка" одержала здесь уверенную победу, набрав 68% голосов"). Весной этого года, в разгар дискуссий относительно закона о языке, Фарион назвала "рабами или оккупантами" уже всех русскоязычных украинцев.

"Свободовка" Ирина Фарион (svoboda.org.ua)

Конкуренцию этим трем кандидатам могут также составить кандидаты от "новых лиц". Партию "Голос" в округе представляет начальник управления информационных технологий львовского горсовета Марта Романяк, ранее работавшая в нескольких IT-компаниях. От "Слуги народа" идет крупный львовский застройщик Ростислав Мельник, который организовывает для львовян различные мероприятия от имени своего благотворительного фонда. В борьбу за победу может вмешаться и кандидат от "Гражданской позиции", депутат горсовета Валерий Веремчук, который в 2014 году безуспешно баллотировался в Раду от Радикальной партии Олега Ляшко.

Округ №118. Львов

По этому округу баллотируется крупный бизнесмен, основатель и бенефициар десятков различных компаний, в первую очередь, связанных со строительным бизнесом, ремонтом и поставками деталей для железнодорожного транспорта, Богдан Дубневич. Вместе со своим младшим братом Ярославом (баллотируется по округу №120 во Львовской области) он был фигурантом многих журналистских расследований о коррупции в "Укрзализныци". Уголовные дела по незаконным тендерам, в которых фигурируют братья Дубневичи, также возбуждались Национальным антикоррупционным бюро.

Богдан Дубневич впервые баллотировался в Раду по 118 округу еще в 2002 году, но избраться в парламент смог лишь в 2014 по спискам БПП. Сейчас Дубневич идет самовыдвиженцем. Все это время кандидат вел активную деятельность на округе, от установки детских площадок до меценатства для львовских церквей.

Не дать ему переизбраться может кандидат от "Слуги народа", известный футболист, легенда львовского ФК "Карпаты" и экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий, накануне выборов заявивший о конце футбольной карьеры. В отличие от большинства украинских футболистов, Федецкий публично выражает свою проукраинскую позицию, помогает украинским военным на Донбассе и, по его словам, недавно отказался от предложения перейти в один из московских клубов, несмотря на обещанную зарплату в два миллиона евро.

В борьбу на округе может вмешаться и экс-глава львовской организации Украинской галицкой партии, замдиректора ЧП "Корбиз" Галина Васильченко, выдвинутая партией "Голос". На том же электоральном поле работает и кандидат от "Самопомочи" Тарас Кльофа. Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявлял, что 118 округ, как и 116-й, – один из тех, где его партия и "Голос" должны согласовать единого кандидата, который, в частности, смог бы побороться с Дубневичем. И Святослав Вакарчук, по словам Садового, якобы вышел с таким предложением. В свою очередь, в "Голосе" наличие любых договоренностей опровергли, назвав их "договоренностями за спиной избирателей" и "старой политикой". "Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook, то моргни", – прокомментировал это заявление Садовый.

Футболист Артем Федецкий решил сменить спортивную форму на депутатский костюм (Dynamo.kiev.ua)

Округ №133. Одесса

Этот округ – рекордсмен по количеству кандидатов. Баллотироваться на выборах 21 июля здесь будут сразу 46 человек. Это больше, чем во всех мажоритарных округах Волыни вместе взятых. Также 133 округ примечателен тем, что двойники здесь есть не у двух, а сразу у трех фаворитов.

Один из них – депутат одесского облсовета Виктор Баранский, выдвинутый "Оппозиционной платформой – "За життя". Изначально у Баранского было сразу три кандидата-однофамильца, причем все – безработные. Но двое из них обратились в ЦИК с заявлениями и снялись с выборов. Еще один – Виталий Баранский, в бюллетене остался, причем выдвинут он от главных конкурентов ОПЗЖ – "Оппозиционного блока".

При этом у "Оппоблока" здесь есть свой настоящий кандидат, но формально самовыдвиженец – депутат горсовета Дмитрий Танцюра, член партии "Доверяй делам" одесского мэра Геннадия Труханова, которая перед выборами вошла в альянс с ОБ. Замысел "оппоблоковцев" понятен – избирателей могут сбить с толку не только одинаковые фамилии, но и то, что оба Баранских, настоящий и "клон", идут от "оппозиционных" партий. У Дмитрия Танцюры также есть двойник – полный тезка, безработный из Херсона, с которым у него отличаются лишь отчества.

От "Слуги народа" по этому округу идет спортсмен-пауэрлифтер, недавно поставивший очередной рекорд Украины по подъему на Потемкинскую лестницу со штангой на плечах, владелец двух спортивных клубов Артем Дмитрук. Еще до его официальной регистрации у него на округе появился двойник – другой Артем Дмитрук, проживающий в Ровно. У кандидатов отличаются только отчества. Кроме того, Дмитрук-"клон" еще значится как руководитель проектов в ООО "Слуга народа. Зе!". Помимо этого, на выборы идет сотрудница ООО "Слуга.Народа" киевлянка Алена Гринько, уманчанин и замдиректора ООО "Депутат – Слуга народа" Дмитрий Анциферов (он к тому же указан как член партии "Слуга народа") и сотрудник ООО "Слуга народа-Зе" Александр Зелинский.

От "Европейской солидарности" по округу баллотируется гендиректор ООО "ТРК "Моя Одесса" (вещает под брендом "Думская.ТВ") Юрий Басюк, от "Голоса" – местный предприниматель Дмитрий Атерлей.

Округ №169. Харьков

Еще один влиятельный нардеп от БПП Александр Грановский также выбрал себе округ заранее, решив баллотироваться на 169 округе в Харькове. Во время президентства Порошенко его называли одним из кураторов судебной и правоохранительной системы. Известность на округе Грановский приобрел после того, как добился помилования пожизненно заключенной в Качановской колонии Любови Кушинской. В ходе избирательной гонки нардеп позиционирует себя как "Адвоката Харькова", не забывая напоминать об этом с билбордов. У Грановского хорошие отношения с мэром города Геннадием Кернесом, они вместе проводят встречи с местными жителями.

Пять лет назад на 169 округе победу одержал выдвиженец от "Народного фронта" Александр Кирш, потратив на кампанию, как он сам уверяет, совсем немного денег. При этом Кернес публично заявляет, что этот депутат ничего не делает для города и своих избирателей. Кирш в то же время жалуется, что "один из конкурентов" предлагает местным СМИ по 20 тысяч долларов за публикацию "чернухи" против него, и анонсирует свою скорую победу. К слову, Грановский и Кирш, получившие мандаты при поддержке двух крупнейших постмайданных партий, на эти выборы идут как самовыдвиженцы.

Киевлянин Александр Грановский решил баллотироваться по округу в Харькове

На черную кампанию со стороны оппонентов также жалуется кандидат от "Слуги народа" на 169 округе. Блогер Михаил Куницкий в сети известен под ником zpsanek. Он стал популярным, снимая на видео свои перепалки с полицией и провокации правоохранителей на взяточничество. На его канал в YouTube подписаны почти миллион пользователей.

С началом избирательной кампании в СМИ появилась информация о наличии у Куницкого двойного гражданства, а именно – израильского. Нардепы Игорь Мосийчук и Андрей Денисенко опубликовали фото якобы времен его службы в ЦАХАЛе. Денисенко также заявил, что Куницкий регулярно ездит в Российскую Федерацию. Писатель Сергей Жадан попросил Зеленского заменить кандидата на его округе после того, как в одном из видео блогера нашли признание Крыма частью России. В конце концов, на встрече с избирателями 6 июля Куницкий признал наличие израильского гражданства, но заверил, что уже написал заявление об отказе от него.

Округ №223. Шевченковский район, Киев

Киевский округ №223 на двух последних выборах запомнился историческим противостоянием "свободовца" Юрия Левченко и бывшего главы Шевченковского района Виктора Пилипишина. В 2012 году из-за "невозможности" установить результаты голосования на округе были назначены перевыборы. На них победил Пилипишин и принял присягу 15 января 2014 года. На следующий день он проголосовал за "диктаторские законы", за что после Майдана попал под "мусорную люстрацию". На досрочных выборах пять лет назад Левченко победил Пилипишина с двойным перевесом. В этот раз на округе баллотируется помощник Пилипишина Вячеслав Боядин.

Сам Юрий Левченко также не оставил планов вновь получить мандат. За прошедшую каденцию на округе он запомнился борьбой с застройщиками, а в Раде – драками с коллегами и дымовыми шашками в здании парламента во время голосования за законопроект о реинтеграции Донбасса. Конкуренцию на выборах ему составит действующий нардеп Виктория Пташник, которую выдвинула партия "Голос" Святослава Вакарчука. До этого Пташник состояла в "Самопомочи" Андрея Садового. Тут же принял решение баллотироваться бывший мэр Киева Александр Омельченко. Зять и сват Пилипишина – Константин и Владимир Яловые, входят в его фракцию "Еднисть" в Киевсовете.

Виктория Пташник (facebook.com cn.opora)

От "Слуги народа" по 223-му округу идет Людмила Буймистер, бывший топ-менеджер Сергея Таруты. Последний баллотируется в Раду по списку "Батькивщины" Юлии Тимошенко. В оппонентах у Буймистер есть еще два медийщика: Андрей Подщипков, бывший владелец телеканала "112 Украина", который теперь входит в неформальный медиахолдинг Виктора Медведчука, и телеведущая Татьяна Гончарова.