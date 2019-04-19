В Окружной админсуд поступил иск по отбору на должности членов ВСП

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда.

Истец просит суд отменить решение Комиссии от 9 апреля 2019 года, которым был определен перечень лиц, в отношении которых проводится специальная проверка, предусмотренная Законом Украины "Об очистке власти", а также признать противоправной бездеятельность Комиссии относительно неразмещения на сайте президента перечня таких лиц.

Среди других требований иска - обязать Комиссию повторно провести конкурс по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте президента на основе принципов верховенства права, публичности и политической нейтральности.

На случае судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.

Напомним, 11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар.

До этого, 18 марта, ВРУ направила президенту Украины Петру Порошенко представление на назначение 35 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, что позволит ВАС начать работу. После этого, ВСП прислал еще три кандидата на утверждение.