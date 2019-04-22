Окружной админсуд остановил процесс переименования УПЦ

Окружной административный суд города Киева остановил процесс переименования Украинской православной церкви (УПЦ), которая обязана была внести изменения в свое официального названия и подать соответствующие изменения в свой устав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свои официальные названия и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года", - сказано в нем.

Судом было удовлетворено заявление УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца.

Кроме того, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.

При этом суд отметил, что принятие мер обеспечения иска не вызывает фактического разрешения спора, поскольку оно направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу.

Также судом к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

Напомним, 26 декабря 2018 года вступил в силу закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.

Задачей закона является обеспечение соответствия названий религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в Российской Федерации, уставам таких организаций.

Кроме того, 29 марта 2019 года Окружной админсуд открыл производство по иску УПЦ МП против Министерства культуры об отмене приказа о внесении изменений в устав церквей, который предусматривает переименование этой церкви.

Отметим, Министерство культуры по результатам религиоведческой экспертизы определил, что пять религиозных организаций обязаны внести изменения в свои уставы и названия в соответствии с законом о переименовании.