Окружной админсуд Киева необходимо "перезагрузить", - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает "перезагрузку" Окружного административного суда Киева. Однако сначала нужно решить все проблемы, которые возникли с Высшей квалификационной комиссией судей.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV".

Он подчеркнул, что уже сформирована правовая комиссия при Офисе президента, которая должна в короткие сроки представить разработки по судебной реформе.

"Если сейчас "убрать" состав ОАСК или полностью нивелировать их работу, мы будем иметь проблемы с тем, что Высшая квалификационная комиссия судей не запущена, она должна выбирать судей. Поэтому прежде всего, мне кажется, нужно разобраться с вопросом ВККС, а потом уже говорить об ОАСК", - сказал президент.

Напомним, недавно петиция с просьбой ликвидировать ОАСК набрала необходимое количество голосов, после чего президент Владимир Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации ОАСК.

Также сообщалось, что Минюст не будет выполнять решение ОАСК, так как заявил об отсутствии полномочий и правовых оснований для этих изменений.

Отметим, что 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

Тогда в НАБУ сообщили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране, а также обнародовали часть записей.