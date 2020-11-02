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Окружний адмінсуд Києва потрібно "перезавантажити", - Зеленський

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 23:10
Окружний адмінсуд Києва потрібно "перезавантажити", - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує "перезавантаження" Окружного адміністративного суду Києва. Однак спочатку потрібно розв'язувати всі проблеми, які виникли з Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV".

Він підкреслив, що вже сформована правова комісія при Офісі президента, яка має в короткі терміни представити розробки судової реформи.

"Якщо зараз "прибрати" склад ОАСК або повністю нівелювати їхню роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що Вища кваліфікаційна комісія суддів не запущена, вона має обирати суддів. Тому перш за все, мені здається, потрібно розібратися з питанням ВККС, а потім вже говорити про ОАСК", - сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно петиція з проханням ліквідувати ОАСК набрала необхідну кількість голосів, після чого президент Володимир Зеленський доручив обговорити з Вищою радою правосуддя можливість ліквідації ОАСК.

Також повідомлялося, що Мін'юст не буде виконувати рішення ОАСК, через те, що заявив про відсутність повноважень і правових підстав для цих змін.

Відзначимо, що 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку.

Тоді в НАБУ повідомили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, а також оприлюднили частину записів.

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