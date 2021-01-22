Окружили столицу: в ЦАР объявили чрезвычайное положение из-за наступления повстанцев

Фото: солдат миссии ООН (AFP)

Власти Центральноафриканской республики объявили чрезвычайное положение в стране. Оно связано с наступлением армии повстанцев на подконтрольные официальным властям территории.

Об этом сообщает BBC.

Режим ЧП продлится по меньшей мере 15 дней. Власти разрешили солдатам производить аресты без прохождения через прокуратуру и суд.

Введение чрезвычайного положения связано с атакой антиправительственных сил, которые контролирует 2/3 территории ЦАР. Сейчас они окружили столицу страны Банги, которая под контролем официальных властей, а армия и силы ООН пытаются пытаются остановить наступление.

Боевики не согласны с законностью выборов президента, которые выиграл президент Фостен Арканж Туадер и на них не допустили экс-президента Франсуа Бозизе, которого власти и обвиняют в эскалации насилия в стране. Он был президентом ЦАР в 2003-13 годах до свержения.

Отмечается, что в следствии активизации боевых действий пострадали минимум 20 тысяч человек и минимум половина из них вынуждена находится вдали от своих домов.

В декабре сообщалось, что в результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) три миротворца ООН погибли и еще два пострадали. Атака произошла в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому.