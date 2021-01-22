Оточили столицю: в ЦАР оголосили надзвичайний стан через настання повстанців

Фото: солдат місії ООН (AFP)

Влада Центральноафриканської республіки оголосила надзвичайний стан в країні. Він пов'язаний з наступом армії повстанців на підконтрольні офіційним властям території.

Про це повідомляє BBC.

Режим НС триватиме щонайменше 15 днів. Влада солдатам дозволила проводити арешти без проходження через прокуратуру та суд.

Введення надзвичайного положення пов'язане з атакою антиурядових сил, які контролює 2/3 території ЦАР. Зараз вони оточили столицю країни Бангі, яка під контролем офіційної влади, а армія і сили ООН намагаються намагаються зупинити наступ.

Бойовики не згодні з законністю виборів президента, які виграв президент Фостен Арканж Туадер і на них не допустили екс-президента Франсуа Бозізе, якого влада і звинувачують в ескалації насильства у країні. Він був президентом ЦАР в 2003-13 роках до повалення.

Наголошується, що внаслідок активізації бойових дій постраждали щонайменше 20 тисяч осіб і мінімум половина з них змушена знаходиться далеко від своїх домівок.

У грудні повідомлялося, що в результаті нападу повстанців в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР) три миротворця ООН загинули і ще двоє постраждали. Атака сталася в місті Декоа, провінція Кемо, і місті Бакума, провінція Мбому.