Громкий скандал с "копами" в Киеве: все подробности

Фото: В Киеве задержали мужчину (коллаж РБК-Украина)

Появились новые подробности инцидента, во время которого в Киеве полицейские задержали невиновного мужчину

Ранее сообщалось, что в столице полицейские задержали невиновного мужчину, подозревая его в преступлении, которое он не совершал. Тогда мужчину долгое время продержали в отделении, забрав машину.

Семья потратила много денег на адвоката, которого вызывали ночью, что стоило очень дорого. Также вызывали скорую и потратили немало средств денег на лекарства, поскольку и мужчине, и его супруге во время происшествия стало плохо.

Полицейские в штатском окружили машину

Как рассказала в комментарии для Styler Алена Смирнова, супруга пострадавшего Алексея, сначала в телефонном разговоре с мамой ее мужа полицейские сообщили, что их машина якобы сбила человека.

Затем Алену и Алексея на выходе одного из столичных ТРЦ окружили полицейские в штатском.

Фото: Полицейские в штатском пришли к машине Смирновых возле ТРЦ в Киеве (facebook.com/aliona.smirnova)



"Они стали "наезжать" на Лешу. И еще, как оказалось, статья обвинения изменилась. Теперь ему вменяли якобы мошенничество. Но никто из полицейских не представился и не предъявил своих документов", - рассказала женщина.

Через какое-то время полицейские все-таки предъявили документы.



Алена с мужем решили вызвать полицию. Те, приехав на место, узнали в полицейских в штатском своих коллег из Подольского райотдела полиции. Когда их больше часа держали на улице, и Алене, и ее мужу стало плохо, и они вызвали скорую. Мужа из больницы забрали в полицию, угрожая, что наденут наручники.

"Мы просто так это не оставим"

Семье пришлось посреди ночи вызывать адвоката, что вылилось в крупную сумму денег.

"После того, как уже в полиции поработал наш адвокат, оказалось, что задержание прошло по статье 208, а после этого мужу предъявили 190, ч.4 – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой", - объяснила Алена.

Спустя время оказалось, что "копы" взяли не того. "Свидетель просто ошибся", - сказали семье. Но при этом в отделении никаких свидетелей не было, добавила пострадавшая.



Видео: Потерпевшие намерены добиваться справедливости в том числе и в прокуратуре (YouTube/Алена Смирнова)

Позже, продержав в отделении полиции долгое время, Алексея Смирнова отпустили, а машину вернули. Дали также документ, в котором написали, что претензий к нему нет. Но семья мужчины утверждает, что такими действиями правоохранители нанесли семье большой моральный и материальный ущерб. Оставлять этот инцидент без разбирательств они не намерены. Алена и Алексей будут добиваться справедливости в судах.



"Единственное извинение прозвучало от заместителя начальника Подольского РУВД. Но никаких компенсаций не предусматривается. Мы прсото так это не оставим", - говорит пострадавшая.

Заявку пострадавших рассмотрели

На днях история получила продолжение. От департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Алена Смирнова получила письмо.



В нем сообщается, что департамент рассмотрел ее заявление по поводу возможных неправомерных действий отдельных сотрудников Подольского райотдела полиции в Киеве во время проведения досудебного расследования уголовного производства.

Фото: Письмо, которое получила Алена Смирнова (предоставлен Аленой для Styler)



По результатам проверки, как сообщается в письме, материалы были направлены на адрес Территориального управления государственного бюро расследований "для принятия решения в соответствии с действующим законодательством". При этом никаких подробностей о том, что именно выяснилось во время проверки обстоятельств инцидента, в письме не указано.



По сути такое письмо ничего конкретного не сообщает, уверены пострадавшие от действий полицейских. Семья намерена и дальше добиваться справедливости и компенсировать нанесенный им ущерб.



"Перед судом нужно собрать все ответы государственных органов", - резюмирует Алена.



Напомним, ранее в Киеве на Подоле случилось ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Родственники пострадавшей разыскивают свидетелей аварии.



Также в центре Киева такси протаранило автомобиль патрульной полиции.