В округе погибшего нардепа Давыденко выборов пока не будет

Центральная избирательная комиссия не рассматривает вопрос о назначении промежуточных выборов в 208 округе Черниговской области. Нардеп от этого округа Валерий Давыденко был найден мертвым 23 мая.

Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко во время заседания комиссии.

По его словам, выборы на этом округе не могут быть назначены из-за того, что Комиссия до сих пор не получила документы, подтверждающие смерть Давыденко.

"Обращаются представители СМИ с просьбой предоставить комментарий о назначении выборов в одномандатном избирательном округе 208. Хочу обратить внимание, что на сейчас в ЦИК не поступало ни одного документа, которым бы удостоверял факт досрочного прекращения полномочий народного депутата", - заявил он.

При этом глава ЦИК уточнил, что у Комиссии на данный момент нет юридических оснований для рассмотрения вопроса выборов в этом округе.

Он также добавил, что сейчас в госбюджете на 2020 год отсутствует финансирование на проведение промежуточных выборов.

"Вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должно решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов", - отметил Диденко.

Напомним, 23 мая в Киеве с огнестрельным ранением нашли мертвым нардепа Валерия Давыденко.

Впоследствии в полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.