В окрузі загиблого нардепа Давиденка виборів поки не буде

Центральна виборча комісія не розглядає питання про призначення проміжних виборів у 208 окрузі Чернігівської області. Нардеп від цього округу Валерій Давиденко був знайдений мертвим 23 травня.

Про це повідомив глава ЦВК Олег Діденко під час засідання комісії.

За його словами, вибори на цьому окрузі не можуть бути призначені з-за того, що Комісія досі не отримала документи, що підтверджують смерть Давиденко.

"Звертаються представники ЗМІ з проханням надати коментар про призначення виборів в одномандатному виборчому окрузі 208. Хочу звернути увагу, що зараз у ЦВК не надходило жодного документа, яким би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата", - заявив він.

При цьому голова ЦВК уточнив, що у Комісії на цей час немає юридичних підстав для розгляду питання виборів у цьому окрузі.

Він також додав, що зараз у держбюджеті на 2020 рік відсутнє фінансування на проведення проміжних виборів.

"Питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі має вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів", - зазначив Діденко.

Нагадаємо, 23 травня в Києві з вогнепальним пораненням знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденко.

Згодом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.