На округ в Харкові від "Слуги народу" поставили блогера з громадянством Ізраїлю

Фото: Олександр Куницький (facebook.com/zpsanek)

Мова йде про блогера з Дніпра Олександра Куницького

За 169-им одномандатним виборчим округом в місті Харків від партії "Слуга народу" на виборах у Верховну раду балотуватиметься блогер з Дніпра і громадянин Ізраїлю Олександр Куницький (Zpsanek). По цьому ж округу балотується нардеп Олександр Грановський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Цензор.НЕТ".

Як повідомляється, про ізраїльське громадянство Куницького свідчать копії документів і їх нотаріально завірений переклад на українську мову, що знаходяться в розпорядженні "Цензор.НЕТ".

"Мова йде про надану ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписку про заставу майна громадянина Ізраїлю Олександром Куницким. Управління з питань населення і міграції держави Ізраїль видали довідку про те, що останньою адресою, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович: 3229721 м. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, видання звернулося до МВС з проханням підтвердити дану інформацію. Відзначається, що сам Олександр Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. З приводу свого балотування, він також не відповів ствердно, зазначивши, що про це можна буде дізнатися на сайті ЦВК.

"Ні, це не так. Знаю, що у одного із кандидатів, який балотується у Харкові, є румунське громадянство", - сказав він, зазначивши, що йдеться про Олександра Грановського.

Фото: censor.net.ua

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Грановського є подвійне громадянство - України та Румунії. Сам він назвав цю інформацію неправдивою.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зустріч Грановського з олігархом Ігорем Коломойським, хоча сам Грановський в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" це спростовував.