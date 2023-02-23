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Окрім одного елемента. У ЄС майже погодили 10-й пакет санкцій проти РФ, - CNN

Фото: у ЄС майже погодили 10-й пакет санкцій проти РФ, окрім одного елемента (flickr.by/libereurope)
Автор: Тетяна Степанова

Посли Європейського Союзу майже узгодили новий пакет санкцій проти Росії, проте досі обговорюють один елемент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Посли Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі майже узгодили весь десятий пакет санкцій проти Росії, за винятком одного елемента, який все ще потребує уточнення", - заявив дипломат ЄС на умовах анонімності.

Для забезпечення "ефективності санкцій" він не уточнив, який саме елемент пакету ще обговорюється.

Як повідомляється, посли 27 країн ЄС знову зустрінуться у п'ятницю, 24 лютого, вранці для остаточного затвердження десятого пакету санкцій.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що країни ЄС вкотре не змогли досягти домовленості щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Засідання перенесли на завтра, 24 лютого.

Додамо, Євросоюз продовжить антиросійські обмеження на півроку. Із санкційного списку нікого не виключатимуть, Угорщина відкликала відповідні вимоги.

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