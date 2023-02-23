Кроме одного элемента. В ЕС почти согласовали 10-й пакет санкций против РФ, - CNN
Послы Европейского Союза почти согласовали новый пакет санкций против России, однако до сих пор обсуждают один элемент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Послы Европейского Союза на встрече в Брюсселе почти согласовали весь десятый пакет санкций против России, за исключением одного элемента, который все еще нуждается в уточнени", - заявил дипломат ЕС на условиях анонимности.
Для обеспечения эффективности санкций он не уточнил, какой именно элемент пакета еще обсуждается.
Как сообщается, послы 27 стран ЕС снова встретятся в пятницу, 24 февраля, утром для окончательного утверждения десятого пакета санкций.
Напомним, ранее мы уже сообщали, что страны ЕС еще раз не смогли достичь договоренности о десятом пакете санкций против России. Заседание было перенесено на завтра, 24 февраля.
Добавим, Евросоюз продлит антироссийские ограничения на полгода. Из санкционного списка никого не исключат, Венгрия отозвала соответствующие требования.
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