Кроме одного элемента. В ЕС почти согласовали 10-й пакет санкций против РФ, - CNN

Послы Европейского Союза почти согласовали новый пакет санкций против России, однако до сих пор обсуждают один элемент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Послы Европейского Союза на встрече в Брюсселе почти согласовали весь десятый пакет санкций против России, за исключением одного элемента, который все еще нуждается в уточнени", - заявил дипломат ЕС на условиях анонимности.

Для обеспечения эффективности санкций он не уточнил, какой именно элемент пакета еще обсуждается.

Как сообщается, послы 27 стран ЕС снова встретятся в пятницу, 24 февраля, утром для окончательного утверждения десятого пакета санкций.