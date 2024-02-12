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Окрім НАТО. Європі потрібне ще одне "страхування життя", - глава МЗС Франції

Фото: Стефан Сежурне, голова МЗС Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європа потребує ще однієї структури, яка забезпечить безпеку країн у регіоні на додаток до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне після зустрічі з главами МЗС Польщі та Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Нам потрібне друге страхування життя, не замість НАТО, не проти нього, а на додаток до нього", - наголосив Сежурне, коментуючи погрози колишнього президента США Дональда Трампа відмовитися від виконання принципу колективної безпеки.

У свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що членство в Альянсі - "це не контракт з охоронною компанією".

Що сказав Трамп

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп у ході мітингу Південній Кароліні заявив, що він би не став захищати союзників по НАТО, які "не платять за рахунками".

При цьому він додав, що заохочував би Росію нападати на таких союзників.

Президент США Джо Байден, реагуючи на заяву, зазначив, що Трамп становить загрозу для національної безпеки США.

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НАТОФранціяДональд Трамп