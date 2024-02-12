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Становить загрозу. Байден відреагував на скандальну заяву Трампа про Росію та НАТО

Вашингтон, Понеділок 12 лютого 2024 21:06
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Становить загрозу. Байден відреагував на скандальну заяву Трампа про Росію та НАТО Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп становить загрозу для своєї країни, оскільки він відмовляється захищати інших членів НАТО від нападів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена у Twitter.

За словами Байдена, обіцянка в рамках НАТО, що напад на одного члена є нападом на весь Альянс, забезпечує безпеку американських сімей. І це "дуже просто".

"Будь-яка людина, яка ставить під сумнів довговічність цієї клятви, становить загрозу для нашої безпеки", - наголосив президент.

Що сказав Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп під час мітингу в Південній Кароліні заявив, що він би не став захищати союзників по НАТО, які "не платять за рахунками".

Більше того, екс-президент пригрозив заохочувати росіян "робити все", що їм заманеться.

Таким чином, Трамп прямо виступив проти принципу колективної безпеки НАТО, який передбачає, що напад на одного члена є нападом на весь Альянс.

Білий дім, реагуючи на таку скандальну заяву, назвав слова колишнього американського лідера "шокуючими та божевільними".

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НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
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