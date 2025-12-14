Не окрема освіта. В МОН пояснили, для кого вводять "нульовий курс" в університетах

"Зимовий вступ" – це можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією. Це не окрема освіта, а перехідний етап між школою і першим курсом: кілька місяців підготовки до НМТ та адаптації до університетського навчання.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко.
Микола Трофименко зазначає: "зимоий вступ" – додаткова опція на шляху до університету для майбутніх першокурсників. Ідеться не про окрему форму освіти, а про нульовий курс — кілька місяців підготовки до НМТ і адаптації до університетського навчання перед основною вступною кампанією.
"Це місток між школою для випускників та інших бажаючих здобути вищу освіту в Україні та першим курсом: кілька місяців цілеспрямованої підготовки до НМТ і адаптації до університетського формату", – каже заступник міністра.
Скористатися зможуть ті, хто планує вступати на бакалаврат і відчуває, що має прогалини в знаннях або перерву в навчанні через війну чи переїзди.
"На нульовому курсі за бюджетною формою навчання першочергово передбачено декілька категорій вступників: молодь із тимчасово окупованих або прифронтових територій, яка не змогла вступити влітку, військовослужбовці, ветерани та ті, хто повертається з полону або демобілізується після завершення основного набору, вступники, які не склали НМТ з об'єктивних причин, наприклад через вимушений виїзд за кордон або перебої зі зв’язком та безпекою під час тестування", – пояснює він.
За словами заступника міністра, класичні підготовчі курси – це внутрішні ініціативи університетів з дуже різною структурою та вимогами.
"В той же час нульовий курс у межах зимового вступу є формалізованим стандартом із вимогами якості: чітко визначені предметні блоки, прозорий зв’язок із подальшим вступом, фокус державної підтримки на тих, хто реально "випав" із нормального навчального процесу", – пояснює він.
"Модель прив’язана до вступної кампанії 2026 року, тому перший набір має стартувати взимку. Перші групи вийдуть на навчання з січня, але постанова дозволяє запускати програми до березня, тож заклади зможуть сформувати один або кілька потоків", – відзначає Трофименко.
Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко в коментарі РБК-Україна заявив про те, що вступ на "нульовий курс" мають відкрити вже цієї зими.
Він додав, що це допоможе подолати прогалини, які виникли через дистанційне навчання, війну та вимушені переїзди.
