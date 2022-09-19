На окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт россиян (фото)

В недавно освобожденной Балаклее Харьковской области нашли запасной командный пункт оккупантов с немалым арсеналом боеприпасов и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"На окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ. Его соответствующим образом оккупанты оборудовали в одном из домов", - говорится в сообщении. Что нашли в командном пункте среди прочего оккупанты стянули к пункту целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном.

изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

в подвале был и запас продовольствия, которое оккупанты изымали у местных жителей.

ДБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами. "Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ. Теперь российские снаряды выстрелами вернутся к рашистам", - добавляют в ведомстве.