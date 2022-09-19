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На окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт россиян (фото)

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Харьков, Понедельник 19 сентября 2022 11:56
На окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт россиян (фото) Фото: в Балаклее нашли запасной командный пункт россиян (t.me/DBRgovua)
Автор: Наталия Гурковская

В недавно освобожденной Балаклее Харьковской области нашли запасной командный пункт оккупантов с немалым арсеналом боеприпасов и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"На окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ. Его соответствующим образом оккупанты оборудовали в одном из домов", - говорится в сообщении.

Что нашли в командном пункте

  • среди прочего оккупанты стянули к пункту целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном.
  • изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.
  • в подвале был и запас продовольствия, которое оккупанты изымали у местных жителей.
  • ДБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами.

"Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ. Теперь российские снаряды выстрелами вернутся к рашистам", - добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, 10 сентября над Балаклеей подняли украинский флаг.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи ВСУ, опубликовав видео оттуда.

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Харьков Балаклея
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