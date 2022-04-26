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Для окончания войны в Украине нужно решение Путина, - глава Пентагона

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Милан Лелич

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что закончить войну в Украине может своим решением Владимир Путин. Он развязал тот человек, который начал этот конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ллойда Остина после завершения сегодняшней встречи на авиабазе Рамштайн.

"Что должно случиться, чтобы этот конфликт закончился - Путин должен принять такое решение", - сказал Остин.

По его словам, глава Кремля - это тот человек, который начал вооруженный конфликт в Украине и он должен принять решение о деэскалации и начале переговоров.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что личная встреча украинского лидера Владимира Зеленского с Путиным повысит шансы остановить войну.

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