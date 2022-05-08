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После окончания войны количество ветеранов может вырасти до 5 млн, - Лапутина

Фото: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине после окончания войны значительно увеличится количество ветеранов. По предварительным данным, количество граждан из этой категории может вырасти до 5 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по делам ветеранов Юлию Лапутину в интервью Интерфакс-Украина.

По ее данным, до полномасштабного вторжения России в Украине было около 500 тысяч человек, которые являются участниками АТО или ООС.

"Если мы сюда еще плюсуем членов семей погибших Героев, в том числе Героев Небесной сотни, пострадавших участников Революции Достоинства, а также все остальные категории, такие как участники Второй мировой войны или приравненные к ним лица и все, кто принимали участие в миротворческих миссиях, то это примерно 1,2 млн человек", - пояснила министр.

Лапутина добавила, что после окончания войны число ветеранов может увеличить в 4 раза - до 5 млн человек.

Напомним, в Украине обновили список территорий, переселенцам с которых можно оформить помощь. В перечень добавили еще 4 общины.

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