UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Окончание учебного года в школах Харькова сместили: новая дата

Автор: Анастасия Рокитна

В харьковских школах сместили окончание учебного года. Он закончится 3 июня 2022 года, а вторая четверть завершится в среду, 29 декабря.

Об этом заявила директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на 2day.kh.ua.

По ее словам, не нужно сейчас будет уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей.

"Что касается того, что мы продолжили каникулы, я думаю, что в июне мы закончим учебный год не 27 мая, как планировалось, а закончим учебный год 3 июня", - заявила она.

В Харькове добавят одну неделю к учебному году.

Напомним, после трехнедельных каникул Харьков и Черкассы возобновили очное обучение в школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
школаХарьков