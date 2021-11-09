RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Закінчення навчального року в школах Харкова змістили: нова дата

Автор: Анастасія Рокитна

У харківських школах змістили закінчення навчального року. Він закінчиться 3 червня 2022 року, а друга чверть завершиться в середу, 29 грудня.

Про це заявила директор департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на 2day.kh.ua.

За її словами, не потрібно зараз буде ущільнювати навчальний процес, щоб не перевантажувати дітей.

"Що стосується того, що ми продовжили канікули, я думаю, що в червні ми закінчимо навчальний рік не 27 травня, як планувалося, а закінчимо навчальний рік 3 червня", - заявила вона.

У Харкові додадуть один тиждень до навчального року.

Нагадаємо, після тритижневих канікул Харків і Черкаси відновили очне навчання в школах.

Читайте РБК-Україна в Google News
школаХарків