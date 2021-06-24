Окончание строительства "Северного потока-2" не означает, что он заработает, - Витренко

Завершение строительства "Северного потока-2" еще не означает, что газопровод заработает. Еще необходимо пройти сертификацию и найти покупателей газа.
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать - есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась", - сказал он.
По его словам, даже получение оператором проекта Nord Stream 2 AG сертификации в качестве независимого оператора не означает, что газопровод начнет работу.
"Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США", - добавил Витренко.
Глава "Нафтогаза" пояснил, что в ходе своего недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта, поскольку администрация президента пока так и не применила наиболее действенные санкции.
"Поэтому вопрос, который мы обсуждаем с конгрессменами, - дополнительное законодательство, которое все же сделает так, чтобы администрация наложила эти санкции. С другой стороны, мы говорим и с самой администрацией, чтобы они изменили свое решение и наложили эти действенные санкции", - сказал он.
Витренко также отметил, что большинство санкций можно применить не к самому газопроводу, а к работающим с ним компаниям и операционным денежным потокам.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, который угрожает безопасности Украины. По его словам, Вашингтон против того, чтобы у Москвы появился еще один рычаг давления на Европу.
Как сообщало РБК-Украина, советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2". Он заверил, что США продолжат вводить санкции против газопровода.