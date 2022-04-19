Около трети украинских полей непригодны для посева из-за боевых действий, - ООН

В Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева зерновых из-за войны. Среди ключевых проблем – активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.
"Более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта продовольствия из Украины и России", – говорится в сообщении управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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