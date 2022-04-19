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Близько третини українських полів непридатні для посіву через бойові дії, - ООН

Попередження про міни (Фото: hromadske.ua)
Автор: Константин Широкун

В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуться для посіву зернових через війну. Серед ключових проблем - активні бойові дії, а також велика кількість мін та інших боєприпасів, залишених на полях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.

"Більше ніж 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшнику та кукурудзи. Безперервні військові дії можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту продовольства з України та Росії", – йдеться в повідомленні Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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