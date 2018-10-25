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Близько сотні мігрантів намагалися прорватися через боснійсько-хорватський кордон, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 03:42
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Мігранти спробували прорватися через кордон

Мігранти з Азії та Північної Африки спробували прорвати кордон між Боснією і Герцеговиною та Хорватією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що мігранти хотіли потрапити в ЄС, під час зіткнень з поліцією щонайменше троє мігрантів отримали тілесні ушкодження.

Зазначено, що зіткнення мігрантів з поліцією тривають вже другий день. Відзначається, що незначні тілесні ушкодження також отримали хорватські правоохоронці.

Так, заворушення виникли, коли близько 100 мігрантів прорвали оточення боснійських поліцейських і рушили у напрямку хорватського кордону, де і були зупинені загонами поліцейських з обох країн.

Правоохоронці застосували кийки та газові балончики, мігранти кидали в них камені. В результаті заворушень троє мігрантів, серед них одна жінка, отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція минулого тижня намагалася повернути неповнолітніх мігрантів через кордон в Італії.

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