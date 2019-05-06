Около миллиона биологических видов находятся под угрозой вымирания, - доклад

Около одного миллиона биологических видов находятся под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия из-за антропогенного воздействия. Такие данные содержатся в докладе Организации Объединенных Наций, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

В докладе говорится о том, что утрата биоразнообразия связана не только с окружающей средой, но влияет и на экономики, политическую стабильность и социальные аспекты, в частности потоки мигрантов. Целью мирового сообщества должен выступать не экономический рост, а более долговечные системы, отмечается в докладе.

Человечество разрушает качество жизни "на глобальном уровне", подчеркнул Роберт Уотсон, председатель Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, которая отвечала за подготовку документа. По его словам, необходимы немедленные контрмеры как на локальных, так и на мировом уровнях.

По мнению ученых, темпы вымирания "уже в десятки или сотни раз выше, чем они были в среднем в минувшие 10 млн лет". В качестве причин этого в докладе называются глобальное потепление, загрязнение воздуха, сокращение запасов питьевой воды, что приводит к исчезновению лесов, в частности мангровых зарослей, насекомых-опылителей и рыбных ресурсов.

Напомним, Еврокомиссия обнародовала рекомендации относительно направлений стратегического развития ЕС на 2019-2024 годы. Главное внимание при этом будет уделено внедрению исследований и инноваций в таких направлениях, как экология, экономика, социальная сфера. Это предусматривает развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта, которые должны служить человечеству.