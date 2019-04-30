Еврокомиссия назвала главные направления стратегического развития ЕС

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Президент Еврокомиссии определил пять главных направлений развития ЕС

Еврокомиссия обнародовала рекомендации относительно направлений стратегического развития ЕС на 2019-2024 годы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Европейской Комиссии.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул неизменность обязанности каждого поколения европейцев отстаивать мир и прогресс, которые являются решающими факторами для дальнейшей судьбы Европы и ее граждан.

"Вызовы, которые встают перед всеми нами, европейцами, множатся ежедневно. Для того, чтобы Европа процветала, страны ЕС должны действовать вместе. Убежден, что только в единстве мы найдем в себе силы, чтобы сохранить наш европейский путь жизни, защитить планету и усилить наше мировое влияние", - отметил он.

Президент Еврокомиссии определил пять главных направлений развития ЕС.

создание системы безопасности Европы за счет развития оборонного союза, чтобы оборонное сотрудничество между странами-членами ЕС "стало больше нормой, чем исключением". В этом же контексте безопасности Еврокомиссия рассматривает решение проблемы миграции, для чего нужна ответственная и солидарная политика стран-членов.

развитие конкурентной Европы за счет модернизации всех направлений деятельности на совместном рынке. Главное внимание при этом будет уделено внедрению исследований и инноваций в таких направлениях, как экология, экономика, социальная сфера. Это предусматривает развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта, которые должны служить человечеству.

построение "справедливой Европы", что предусматривает развитие социальных прав граждан, выравнивание разницы в развитии разных регионов, защита прав меньшинств, решения гендерных вопросов и проблем, связанных со старением населения. В этом же контексте предполагается безусловное обеспечение верховенства права, совершенствования налоговой системы и системы здравоохранения, создания доступного и энергоэффективного жилья для европейцев.

экономическая и социальная стабилизация Европы, поиск оптимального баланса между производством и потреблением.

обеспечение роли ЕС как лидера мирового развития, который будет поддерживать многосторонний и основан на правилах глобального порядка, в центре которого должна оставаться ООН. В этом же ключе ЕС намерен продолжить развитие мощных отношений с ближайшими соседями, с соблюдением четкого баланса между правами и обязанностями. Как говорится в этом пункте, укрепление международной роли евро также является путем для повышения экономического и монетарного суверенитета Европы.

Ранее сообщалось, что ЕС удалось преодолеть самый серьезный после Второй мировой войны миграционную кризис в Европе и перестроить управление миграционными потоками.