На КПВВ "Майорское" прострелили два модуля пункта оказания помощи

На данный момент повреждение устранено

В Донецкой области на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" прострелили два надувных модуля пункта оказания помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня утром, 8 августа 2018 года. На пункте пропуска обнаружили повреждения внешней стенки модулей пункта оказания помощи.

"В палатке находились 3 сотрудника 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, которые несут круглосуточное дежурство и 6 гражданских, один из них - ребенок", - говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждение имело сквозной характер и предварительно - это пулевое отверстие. Сейчас повреждение устранено.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за 7 августа 2018 пересекли более 40 тыс. лиц. В частности, КПВВ "Майорское" вчера пересекли 9 470 человек и 1 130 транспортных средств. Все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме.