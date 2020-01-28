Около десяти стран заявили о планах эвакуировать своих граждан с Китая

Прчина - вспышка коронавируса
Страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как известно, эпицентр вспышки находится в городе Ухань с населением 11 миллионов человек.
Планы эвакуации некоторых стран следующие:
- Германия эвакуирует 90 граждан, проживающих в китайском районе Ухань.
- Марокко эвакуирует 100 жителей, в основном студентов, из района Ухань.
- Франция рассчитывает вернуть около 800 граждан, проживающих в районе Ухань. Эвакуированным придется провести 14 дней в карантине, чтобы избежать распространения вируса во Франции.
- Ожидается, что Япония организует чартерные рейсы уже во вторник для любого из своих граждан, которые хотят вернуться из Уханя. Министр иностранных дел Тошимицу Мотеги сказал, что около 430 граждан Японии находятся в провинции Хубэй.
- Правительство Испании сотрудничает с Китаем и Европейским союзом в целях репатриации испанских граждан из района Ухань, сказал министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая.
- Государственный департамент США заявил, что он будет эвакуировать персонал из своего консульства в Ухане в Соединенные Штаты и предоставит ограниченное количество мест частным гражданам США во время полета. Некоторые частные граждане смогут сесть на "единственный рейс", вылетающий из Ухани 28 января в Сан-Франциско.
- У Канады около 167 граждан в районе Ухань. Восемь человек обратились за консульской помощью, которая оказывается.
- Россия ведет переговоры с Китаем об эвакуации своих граждан из Ухани и провинции Хубэй, сообщает посольство России в Китае.
- Правительство Нидерландов оценивает пути эвакуации 20 граждан Нидерландов из Уханя.
РБК-Украина писало, чтопервый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию, обнаружили на Шри-Ланке.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне.