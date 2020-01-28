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Около десяти стран заявили о планах эвакуировать своих граждан с Китая

Новости » Общество   

Прчина - вспышка коронавируса

Страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, эпицентр вспышки находится в городе Ухань с населением 11 миллионов человек.

Планы эвакуации некоторых стран следующие:

  • Германия эвакуирует 90 граждан, проживающих в китайском районе Ухань.
  • Марокко эвакуирует 100 жителей, в основном студентов, из района Ухань.
  • Франция рассчитывает вернуть около 800 граждан, проживающих в районе Ухань. Эвакуированным придется провести 14 дней в карантине, чтобы избежать распространения вируса во Франции.
  • Ожидается, что Япония организует чартерные рейсы уже во вторник для любого из своих граждан, которые хотят вернуться из Уханя. Министр иностранных дел Тошимицу Мотеги сказал, что около 430 граждан Японии находятся в провинции Хубэй.
  • Правительство Испании сотрудничает с Китаем и Европейским союзом в целях репатриации испанских граждан из района Ухань, сказал министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая.
  • Государственный департамент США заявил, что он будет эвакуировать персонал из своего консульства в Ухане в Соединенные Штаты и предоставит ограниченное количество мест частным гражданам США во время полета. Некоторые частные граждане смогут сесть на "единственный рейс", вылетающий из Ухани 28 января в Сан-Франциско.
  • У Канады около 167 граждан в районе Ухань. Восемь человек обратились за консульской помощью, которая оказывается.
  • Россия ведет переговоры с Китаем об эвакуации своих граждан из Ухани и провинции Хубэй, сообщает посольство России в Китае.
  • Правительство Нидерландов оценивает пути эвакуации 20 граждан Нидерландов из Уханя.

РБК-Украина писало, чтопервый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию, обнаружили на Шри-Ланке.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне.

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