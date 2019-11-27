Около 9 тыс. жителей Днепропетровской области остались без тепла и света

В результате остановки запланированного еще прежним руководством Днепропетровской области строительства водогона Вольное – Гвардейское жители поселков Гвардейское и Черкасское остались без воды и отопления. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой местные СМИ.

По данным местных изданий, люди самостоятельно роют скважины и каждый день тратят крупные суммы, чтобы обеспечить себя питьевой покупной водой.

Всех учеников местной школы вынужденно перевели на дистанционное обучение, так как температура в классах не позволяет проводить уроки, сообщают СМИ.

"Обещают решить вопрос. Каждый день мы ждем, что наконец-то проснемся не от холода, а от тепла в собственных постелях. Мечтаем о том, что наши дети будут спокойно учиться и получат знания, а не греть ладошки теплым воздухом изо рта. Мечтаем банально постирать одежду. Это безумно обидно – так жить. Страшно, ведь дети и старики особенно подвергаются холоду и часто болеют", - рассказала замдиректора общеобразовательной школы Гвардейского Светлана Марковна.

По информации СМИ, проект нового водогона, который должен был решить проблему Гвардейского и Черкасского, был разработан еще в начале 2019 года предыдущим руководством области. Был проведен тендер и выбран подрядчик.

Как отмечают издания, после смены власти фирма-подрядчик вместо предоплаты якобы получила ультиматум: откажитесь от договора, теперь новые фирмы будут делать эти работы.

Напомним, ранее Днепропетровскую областную государственную администрацию под руководством Александра Бондаренко заподозрили в задержке выплат подрядчикам денег за построенные дороги, спорткомплексы, школы и другие инфраструктурные объекты.