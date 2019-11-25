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ДнепрОГА заподозрили в задержке выплат подрядчикам области

Новости » Инфраструктура     25.11.2019 - 10:22
ДнепрОГА заподозрили в задержке выплат подрядчикам области
Фото: Александр Бондаренко (34.ua)

В области остановлены работы и выплаты по 300 объектам

Днепропетровскую областную государственную администрацию (ОГА) под руководством Александра Бондаренко заподозрили в задержке выплат подрядчикам денег за построенные дороги, спорткомплексы, школы и другие инфраструктурные объекты. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

В материале издания сообщается, что фактически в области остановлены работы и выплаты по 300 объектам.

В частности, по данным "Обозревателя", ОГА отказалась платить за отремонтированную дорогу Вольное-Гвардейское, в результате чего фирма "Будинвест инжиниринг" не получила 40 млн грн. Не получило оплату за свою работу и ООО "Коммунальник", которое отремонтировало спорткомплекс "Прометей" в городе Каменское - здесь проводит домашние игры и тренировки баскетбольная команда "Прометей", вошедшая в этом году в Суперлигу. Кроме того, эта компания не получила предусмотренные контрактом 3 млн грн за капитальный ремонт Божедаровской школы в Криничанском районе и еще 7,7 миллионов - за реконструкцию главной площади Марганца.

Также, по информации СМИ, подрядчики не получили средств для подготовки уборки снега на дорогах области и на введение в эксплуатацию системы подачи воды в нескольких селах Днепропетровской области.

Как отмечается в материале, ранее власти области вынудили подрядчиков в одностороннем порядке и добровольно сократить стоимость своих работ на 6-12%. По словам Бондаренко, это дало возможность сэкономить 70 млн грн, а после этого расчет за работы и вовсе был остановлен.

"Руководство области специально создает ситуацию, чтобы разорвать договор с "неугодной" фирмой, выигравшей тендер на публичных торгах. Ведь схема довольно простая: не платить деньги подрядчику, дождаться момента, когда он попросту не сможет выполнять свои обязательства в виду отсутствия финансирования, и на этой почве расторгнуть контракт, чтобы завести "свою" фирму", - пишет автор публикации.

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Новости Украины ДнепрОГАДнепропетровская областьдороги
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