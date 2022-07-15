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Около 70% немцев одобряют поддержку Украины, несмотря на высокие цены на энергоносители

Фото: немцы готовы платить за энергию больше, но поддерживать Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подавляющее большинство немцев хотят продолжать поддерживать Украину в борьбе против России, даже если это приведет к росту их затрат за энергию. Опрос был проведен период с 12 по 14 июля телеканалом ZDF среди 1167 избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Около 70% опрошенных одобрили политику Германии в поддержку Украины, хотя количество людей, которые хотели более сильной военной поддержки, сократилось до 35% с 44% в начале июля.

Только 22% заявили, что не хотят, чтобы Германия поддерживала Украину с целью возвращения к более низким ценам на энергоносители.

Меры по оказанию помощи, направленные на то, чтобы помочь немцам нести более высокие расходы из-за войны, в том числе удешевление билетов на общественный транспорт и более дешевый бензин, недостаточны, заявили более двух третей опрошенных. Только 20% сочли их удовлетворительными.

Напомним, в среднем по 27 странам мира 82% респондентов говорят, что война в Украине представляет большой или значительный риск для мира в целом. При этом 61% говорят, что это относится к их стране.

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