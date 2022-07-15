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Близько 70% німців схвалюють підтримку України, попри високі ціни на енергоносії

Фото: німці готові платити за енергію більше, але підтримувати Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Переважна більшість німців хочуть продовжувати підтримувати Україну в боротьбі проти Росії, навіть якщо це призведе до зростання їх витрат за енергію. Опитування було проведено період з 12 по 14 липня телеканалом ZDF серед 1167 виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Близько 70% опитаних схвалили політику Німеччини на підтримку України, хоча кількість людей, які хотіли сильнішої військової підтримки, скоротилася до 35% з 44% на початку липня.

Тільки 22% заявили, що не хочуть, щоб Німеччина підтримувала Україну з метою повернення до нижчих цін на енергоносії.

Заходи з надання допомоги, спрямовані на те, щоб допомогти німцям нести більш високі витрати через війну, в тому числі здешевлення квитків на громадський транспорт і більш дешевий бензин, заявили більше двох третин опитаних. Тільки 20% визнали їх задовільними.

Нагадаємо, в середньому по 27 країнах світу 82% респондентів кажуть, що війна в Україні становить великий або значний ризик для світу в цілому. При цьому 61% говорять, що це відноситься до їхньої країни.

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