Около 500 человек выпустят из-под карантина с лайнера Diamond Princess

С борта круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у побережья Японии из-за вспышки коронавируса COVID-19, планируют выпустить около 500 человек. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что в период с 19 по 21 февраля планируют выпустить из-под карантина тех граждан, у кого не были обнаружены симптомы нового коронавируса, а также тех, кто не контактировал с инфицированными.

"Мы сделали тесты для всех (на корабле - ред.). Некоторые результаты уже известны... и тех, чьи результаты уже известны, мы готовим к высадке", - заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 февраля на круизном лайнере Diamond Princess в Японии зафиксировали еще 88 случаев заражения коронавирусом. При этом у 65 человек из них нет ни повышенной температуры, ни кашля. Общее число зараженных на лайнере превысило 540 человек.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что сегодня из японской больницы могут выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess. Всего на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.