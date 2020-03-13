Около 50 тыс. клиентов "Николаевгаза" будут платить за доставку газа минимально

Около 50 тыс. клиентов АО "Николаевгаз" будут платить за доставку газа минимальные суммы. Размер минимального платежа в Николаевской области составит от 4 до 34 гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Госрегулятор утвердил минимальный размер платы за доставку газа. Решение коснется новых потребителей, домохозяйств, которые потребляют газ меньше девяти месяцев, а также тех, кто не пользовался газом долгое время", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 6 марта Нацкомиссия одобрила постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребление природного газа меньше дев'яти месяцев;

домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования

Домохозяйство с газовой плитой 4,25 грн в месяц Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 13,73 грн в месяц Домохозяйство с автономным отоплением 34,23 грн в месяц

По словам пресс-службы, обновленные счета потребители получат в апреле месяце

"Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 года №143 "Вопросы потребления природного газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что размер минимальной платы для домохозяйств, которые используют газ комплексно, рассчитан из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру квартиры или дома.

"АО "Николаевгаз" осуществляет распределение почти для 350 тыс. бытовых потребителей природного газа, примерно 50 тыс. из которых затронут вышеуказанные изменения в законодательстве. Решение вступает в силу с момента опубликования, а именно с 7 марта 2020 года", - говорится в сообщении.