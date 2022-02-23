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Около 39 млн гривен уже направлено на оплату ЖКУ за "ковидную" тысячу, - Чернышов

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Киев, Среда 23 февраля 2022 11:31
Около 39 млн гривен уже направлено на оплату ЖКУ за "ковидную" тысячу, - Чернышов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В рамках "еПоддержки" на получение выплат в "Дию" было подано более 8,9 млн заявок, оформлено 10 млн карт и потрачено 3,5 млрд грн. Из них около 39 млн грн. уже направлено на оплату коммунальных услуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Отметим, такая функция стала доступной 14 февраля 2022 для вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет.

"Функция оплаты коммунальных услуг за средства "еПоддержки" действует больше недели. И за этот период уже около 39 млн грн были направлены на оплату платежей в пределах этого функционала. Срок пользования средствами от "еПоддержки" продлен. Их можно потратить в течение девяти месяцев со дня зачисления, а не четырех, как это было раньше", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Отметим, чтобы получить средства "еПоддержки", необходимо иметь "зеленый" СOVID-сертификат в "Дии", открыть карточку "еПоддержки" в одном из банков-партнеров, подать заявку в приложении "Дия".

Детальнее о проекте "еПоддержка" узнайте на официальном портале.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов отметил, что цифровизация регионов повысит качество и комфорт жизни в общинах, следовательно, это направление - среди приоритетов Минрегиона.

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Алексей Чернышов
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