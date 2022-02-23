Близько 39 млн гривень вже спрямовано на оплату ЖКП за "ковідну" тисячу, - Чернишов

У межах "єПідтримки" на отримання виплат в "Дію" було подано понад 8,9 млн заявок, оформлено 10 млн карток та витрачено 3,5 млрд грн. З них близько 39 млн грн вже спрямовано на оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Зазначимо, така функція стала доступною 14 лютого 2022 року для вакцинованих українців віком від 60 років.

"Функція оплати комунальних послуг за кошти "єПідтримки" діє більше тижня. І за цей період вже близько 39 млн грн були спрямовані на оплату платіжок у межах цього функціоналу. Термін користування коштами від "єПідтримки" подовжено. Їх можна витратити впродовж дев’яти місяців із дня зарахування, а не чотирьох, як це було раніше", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, аби отримати кошти "єПідтримки", необхідно мати "зелений» СOVID-сертифікат у "Дії", відкрити картку "єПідтримки" в одному з банків-партнерів, подати заявку в застосунку "Дія".

Детальніше про проект "єПідтримка" дізнавайтеся на офіційному порталі.