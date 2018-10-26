Около 30% украинцев уже знают значение слова Томос, - опрос

Фото: Крестный ход за автокефалию (РБК-Украина)

Большинство украинцев знают, что такое "Томос об автокефалии", но не знают значения слова Томос

В сентябре 2018 года 28,5% граждан Украины говорят, что они знают, что такое Томос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опитування КМИС.

Если на Западе Украины 43% отвечают, что они знают, что такое Томос, то в Центре - 30 %, на Юге и Востоке - лишь 16-18%. Среди тех, кто знает, относительно всего (42%) узнали от СМИ.

В то же время, ответы на другой вопрос показывают, что о Томосе знают значительно больше людей. Так, всего 18,3% согласились с предложенным вариантом ответа, "предоставление Томоса - предвыборная игра президента Петра Порошенко, которая спровоцирует новое противостояние в обществе".

А 31,2% ответили, что "содействие Томосу о автокефальной церкови - это правильная политика, которая сделает Украину более независимой от России".

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии в сентябре 2018 по заказу ОО "Детектор медиа" среди 2026 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Полевой этап длился с 8 по 23 сентября. Максимальная погрешность выборки - 3,3%.

Напомним, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце сентября - начале октября 2018 года. Большинство граждан (54%) положительно относятся к идее создания в Украине единой поместной церкви, противоположного мнения придерживаются 19% респондентов, безразлично высказываются об этом - также 19%.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата снял анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и поддержал продление предоставления автокефалии Украине.