Около 29 600 военных и свыше 500 беспилотников: названы потери России

С начала вторжения в Украину погибли около 29 600 российских военных. Также противник потерял свыше 500 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что общие боевые потери противника на 26 мая ориентировочно составили:
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным британской разведки, российские наиболее элитные подразделения ВДВ понесли тяжелые потери в ходе наступления на Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.