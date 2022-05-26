Близько 29 600 військових і понад 500 безпілотників: названі втрати Росії

З початку вторгнення в Україну загинули близько 29 600 російських військових. Також противник втратив понад 500 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника на 26 травня орієнтовно склали:
"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські найбільш елітні підрозділи ВДВ зазнали важких втрати в ході наступу на Україну.
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