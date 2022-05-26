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Близько 29 600 військових і понад 500 безпілотників: названі втрати Росії

Фото: Росія несе важкі втрати в Україні (facebook com mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

З початку вторгнення в Україну загинули близько 29 600 російських військових. Також противник втратив понад 500 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника на 26 травня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 29 600 (+150)
  • Танки - 1315 (+10)
  • Бойові броньовані машини - 3235 (+22)
  • Артилерійські системи - 617 (+11)
  • РСЗВ - 201 (+0)
  • Засоби ППО - 93 (+0)
  • Літаки - 206 (+0)
  • Вертольоти - 170 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11)
  • Крилаті ракети - 114 (+2)
  • Кораблі/катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2225 (+8)
  • Спеціальна техніка - 47 (+3)

"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські найбільш елітні підрозділи ВДВ зазнали важких втрати в ході наступу на Україну.

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