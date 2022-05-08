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Около 25 500 военных и 12 кораблей: Генштаб назвал российские потери

Фото: Россия несет большие потери в Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 25 500 военнослужащих. Также по состоянию на 8 мая удалось уничтожить 12 кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 25500 (+400)
  • Танки - 1130 (+8)
  • Боевые бронированные машины - 2741 (+28)
  • Артиллерийские системы - 509 (+0)
  • РСЗО - 179 (+7)
  • Средства ПВО - 86 (+2)
  • Самолеты - 199 (+0)
  • Вертолеты - 156 (+1)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 1961 (+27)
  • Корабли/катера - 12 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 360 (+19)
  • Специальная техника - ​​39 (+1)
  • Крылатые ракеты - 92 (+2)

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский вертолет с десантом на острове Змеиный.

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