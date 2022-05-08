Около 25 500 военных и 12 кораблей: Генштаб назвал российские потери

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 25 500 военнослужащих. Также по состоянию на 8 мая удалось уничтожить 12 кораблей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский вертолет с десантом на острове Змеиный.
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