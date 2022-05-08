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Близько 25 500 військових і 12 кораблів: Генштаб назвав російські втрати

Фото: Росія несе великі втрати в Україні (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

З початку вторгнення в Україну російська армія втратила вбитими близько 25 500 військовослужбовців. Також станом на 8 травня вдалося знищити 12 кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 25500 (+400)
  • Танки - 1130 (+8)
  • Бойові броньовані машини - 2741 (+28)
  • Артилерійські системи - 509 (+0)
  • РСЗВ - 179 (+7)
  • Засоби ППО - 86 (+2)
  • Літаки - 199 (+0)
  • Вертольоти - 156 (+1)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 1961 (+27)
  • Кораблі/катери - 12 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19)
  • Спеціальна техніка - 39 (+1)
  • Крилаті ракети - 92 (+2)

"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові збили російський вертоліт з десантом на острові Зміїний.

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