Близько 25 500 військових і 12 кораблів: Генштаб назвав російські втрати

З початку вторгнення в Україну російська армія втратила вбитими близько 25 500 військовослужбовців. Також станом на 8 травня вдалося знищити 12 кораблів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові збили російський вертоліт з десантом на острові Зміїний.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.