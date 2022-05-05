Близько 24700 військових та майже 1100 танків: нові втрати Росії у війні
Фото: Росія втратила вже 24700 військових і майже 1100 танків (GettyImages)
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 700 своїх військових. При цьому знищено 1092 танків та понад 2650 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно складають:
- особового складу 24700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1092 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 2651 (+41) од,
- артилерійських систем - 499 (+8) од,
- РСЗВ - 169 (+6) од,
- засоби ППО - 83 (+2) од,
- літаків - 196 (+2) од,
- гелікоптерів - 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,
- кораблі /катери - 10 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9).
- спеціальна техніка - 38 (+0).
- крилаті ракети - 89 (+2).
"Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку. Дані уточнюються", - додають в Генштабі.
Нагадаємо, Сили оборони України на Донбасі за минулу добу збили два російські літаки і загалом відбили 11 атак.
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