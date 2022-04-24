Около 21 800 военных и почти 180 самолетов: Генштаб назвал потери России
Фото: Россия несет потери в живой силе (facebook com mod mil rus)
С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 21 800 военных убитыми. Число сбитых украинскими силами самолетов приближается к 180.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 21800 человек
- Танки - 873
- Боевые бронированные машины - 2238
- Артиллерийские системы - 408
- РСЗО - 147
- Средства ПВО - 69
- Самолеты - 179
- Вертолеты - 154
- Автомобильная техника - 1557
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 191
- Специальная техника - 28
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Напомним, вчера сообщалось, что Вооруженные силы Украины на Донбассе отбили две атаки, уничтожив около 150 оккупантов.
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