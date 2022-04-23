Около 21 600 военных и более 2 200 бронемашин: Генштаб назвал потери России

С начала масштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 21 600 человек убитыми. И уже более 2 200 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, накануне Министерство обороны России признало гибель всего одного человека на уничтоженном крейсере "Москва".
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