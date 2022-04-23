Близько 21 600 військових і понад 2 200 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії

З початку масштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 21 600 осіб убитими. І вже більше 2 200 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Росії визнало загибель лише однієї людини на знищеному крейсері"Москва".
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