Около 200 газорегуляторных пунктов заводов "RGC Production" бесперебойно доставляют газ на Житомирщине

Три года назад компания АО "Житомиргаз", которая работает под брендом Региональной газовой компании (РГК), взяла европейский курс и начала сотрудничество с ведущими производителями комплектующих для газовой отрасли. В то же время, РГК организовала собственное украинское производство газорегулирующего оборудования с использованием европейских составляющих по современным технологиям.

Благодаря этому с 2019 года житомирские газовики заменили часть изношенного и устаревшего оборудования, ведь некоторые образцы отслужили более 30 лет. Новые ШГРП уже обеспечивают стабильную, бесперебойную и безопасную подачу газа десяткам тысяч клиентов. Газорегуляторные пункты оборудованы современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Данное оснащение снижает и поддерживает постоянное давление газа в сети, независимо от объемов потребления.

"Современное и прогрессивное оборудование изготавливается в Украине под брендом "RGC Production". Благодаря сотрудничеству с европейскими компаниями-производителями, мы имеем качественные комплектующие для создания собственных ШГРП, а также актуальные и точные знания в области инженерии", - рассказывает технический директор Сергей Колесник.

Оборудование обеспечивает корректную и безопасную работу газовых приборов, которые рассчитаны на потребление природного газа низкого давления. Оборудование на шкафных пунктах не только регулирует уровень давления газа, но и предотвращает его скачки, что делает его стабильным 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Кроме того, фильтры шкафного газорегуляторного пункта очищают голубое топливо от микрочастиц грязи перед подачей его потребителям.

В этом году, в рамках модернизации критически важной инфраструктуры региона, компания АО "Житомиргаз" уже установила 31 ШГРП, а это большая половина из запланированного количества на 2022 год. Модернизируя газовые сети области, до конца текущего года "Житомиргаз" планирует установить еще 26 шкафных газорегуляторных пунктов. Оборудование будет обеспечивать регулирование подачи газа для более 15 тысяч потребителей региона. В общем, чтобы доставить голубое топливо до 366 тысяч потребителей Житомирщины в области насчитывается около 2,5 тысяч газораспределительных пунктов, в том числе шкафного типа.