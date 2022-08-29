Близько 200 газорегуляторних пунктів заводів "RGC Production" безперебійно доставляють газ на Житомирщині

Три роки тому компанія АТ "Житомиргаз", яка працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК), взяла європейський курс та розпочала співпрацю з провідними виробниками комплектуючих для газової галузі. У той же час, РГК організувала власне українське виробництво газорегулюючого обладнання з використанням європейських складових за сучасними технологіями.

Завдяки цьому з 2019 року житомирські газовики замінили частину зношеного та застарілого обладнання, адже деякі зразки відслужили більше 30 років. Нові ШГРП вже забезпечують стабільну, безперебійну та безпечну подачу газу десяткам тисяч клієнтів. Газорегуляторні пункти обладнані сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Дане оснащення понижує та підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання.

"Сучасне та прогресивне обладнання виготовляється в Україні, під брендом "RGC Production". Завдячуючи співпраці із європейськими компаніями-виробниками, ми маємо якісні комплектуючі для створення власних ШГРП, а також актуальні та точні знання в галузі інженерії" - розповідає технічний директор Сергій Колесник.

Обладнання забезпечує коректну та безпечну роботу газових приладів, які розраховані на споживання природного газу низького тиску. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, а й запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу 7 днів на тиждень. Крім того, фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо від мікрочастинок бруду перед подачею його споживачам.

Цього року, в рамках модернізації критично важливої інфраструктури регіону, компанія АТ "Житомиргаз" вже встановила 31 ШГРП, а це більша половина із запланованої кількості на 2022 рік. Модернізуючи газові мережі області, до кінця поточного року "Житомиргаз" планує встановити ще 26 шафових газорегуляторних пунктів. Обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу для понад 15 тисяч споживачів регіону. Загалом, щоб доставити блакитне паливо до 366 тисяч споживачів Житомирщини в області нараховується близько 2,5 тисяч газорозподільчих пунктів, в тому числі шафового типу.